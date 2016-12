Kriminalität

Einen völlig überladenen Transporter mit zehn Erwachsenen und einem Kind hat die Polizei Braunschweig auf der Autobahn 2 aus dem Verkehr gezogen. Weil die vorhandenen neun Sitzplätze nicht ausreichten, saß einer der Mitfahrer auf einem Küchenstuhl zwischen Fahrer und Beifahrer.

Braunschweig. Ein achtjähriges Mädchen fuhr auf dem Schoß eines weiteren Insassen mit. Statt der zulässigen 3,5 Tonnen habe der Wagen insgesamt 4,7 Tonnen gewogen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Gruppe war am Dienstag auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs.

dpa