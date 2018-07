In der Oppositionsarbeit im Landtag sieht Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner bei seiner Partei Gemeinsamkeiten mit den Grünen: "In einzelnen Themenfeldern haben wir Überschneidungen mit den Grünen; die nutzen wir jetzt auch in der Oppositionsrolle, indem wir gemeinsam Initiativen einbringen", sagte Birkner der Deutschen Presse-Agentur.