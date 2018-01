Kriminalität

Überfall auf Sparkasse: 60-Jähriger in U-Haft

Nach dem Überfall auf eine Sparkasse in Bad Grund (Kreis Göttingen) mit drei Verletzten ist ein mutmaßlicher Täter geschnappt worden. Der 60-Jährige sitzt in U-Haft, wie die Polizeiinspektion Northeim/Osterode am Samstag mitteilte.