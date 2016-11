Kriminalität

Auf der Suche nach den Räubern des aufsehenerregenden Geldtransport-Überfalls in Salzwedel prüft die Polizei Parallelen zu Taten von drei ehemaligen RAF-Terroristen.

Salzwedel. "Unsere Ermittler haben den aktuellen Fall in Klein Gerstedt auf dem Schirm", sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts Hannover der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). Sie stünden in Kontakt mit der Polizei in Sachsen-Anhalt. Das Team aus Hannover ermittelt gegen drei Ex-Mitglieder der linksextremistischen Rote Armee Fraktion (RAF), die in Norddeutschland zuletzt mehrere Raubüberfälle auf Geldtransporter begangen haben sollen.

Derzeit gebe es jedoch keinerlei Hinweise, die die Ermittlungen in diese Richtung lenkten, sagte ein Sprecher der Magdeburger Polizei. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Am vergangenen Freitag hatten zwei Räuber eine Werttransport-Firma in Klein Gerstedt, einem Ortsteil von Salzwedel, überfallen und mehrere Geldkassetten erbeutet. Zwei Mitarbeiter wurden verletzt. Der Täter und sein Komplize im Fluchtauto konnten entkommen. Das Fahrzeug wurde kurz darauf ausgebrannt in einem Waldstück entdeckt. Es seien bereits zahlreiche ernsthafte Zeugenhinweise eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Eine heiße Spur gebe es jedoch noch nicht.

dpa