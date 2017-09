Marathon

Über 9000 Läufer zum Marathon in Bremen erwartet

Beim 13. swb-Marathon in Bremen werden am Sonntag über 9000 Läufer an den Start gehen. Neben der über 42 Kilometer langen Strecke plant der Veranstalter auch einen Halbmarathon, einen Zehn-Kilometer-Lauf und einen Kinderlauf.