Ein Blaulicht auf dem Dach eines Feuerwehrwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Wetter

Über 100 Einsätze in Niedersachsen nach Sturmtief "Thomas"

Wegen des starken Sturmes hat es in Niedersachsen in der Nacht zum Freitag über 100 Einsätze gegeben. In Hannover mussten die Rettungskräfte etwa 70 Mal ausrücken, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.