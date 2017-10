Über 100 Bewohner bei Hochhausbrand in Sicherheit gebracht

Brände

Flammen schlagen am Sonntagabend aus dem Dachstuhl des Hochhauses. Mehr als 100 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, drei Bewohner werden verletzt. Die Feuerwehr kämpft die ganze Nacht gegen die Flammen.

Delmenhorst. Bei einem Feuer in einem achtstöckigen Hochhaus in Delmenhorst sind drei Menschen verletzt worden. Mehr als hundert Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Die Flammen schlugen am späten Sonntagabend aus dem Dachstuhl des achtstöckigen Gebäudes, Anwohner riefen die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Weil die Feuerwehr nicht ausschließen konnte, dass das Feuer auf Nachbarhäuser übergreift, mussten auch Bewohner der umliegenden Häuser ihre Wohnungen räumen.

Die Betroffenen kamen zunächst in einer nahegelegenen Grundschule unter. Drei Bewohner des Hochhauses erlitten einem Polizeisprecher zufolge eine Rauchvergiftung.

Mit hohen Drehleitern bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen. Insgesamt waren laut Sprecher 130 Feuerwehrleute im Einsatz. Am frühen Morgen habe es Entwarnung für Bewohner der umliegenden Häuser gegeben, sie konnten zurück in ihre Wohnungen. Das Feuer war laut Sprecher gegen 5.00 Uhr gelöscht. Das Hochhaus selbst ist allerdings unbewohnbar, eine Untersuchung des Brandortes durch die Polizei steht noch aus. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst noch völlig unklar.

dpa