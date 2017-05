Ein VW Logo auf einer Felge des VW Arteon R-Line. © Silas Stein

Auto

US-Richter will weiteren "Dieselgate"-Vergleich genehmigen

Volkswagen steht bei der rechtlichen Aufarbeitung des Diesel-Skandals in den USA vor der Bewältigung einer weiteren entscheidenden Hürde. Der für Hunderte US-Zivilklagen zuständige Richter Charles Breyer kündigte am Donnerstag seine endgültige Zustimmung zu einem Entschädigungspaket für rund 80.000 Dieselwagen mit illegaler Abgastechnik an.