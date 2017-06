Eine Außenansicht von Schloss Derneburg nahe Hildesheim. © Peter Steffen/Archiv

Kunst

US-Kunstsammlung im Schloss Derneburg ab 1. Juli zu sehen

Niedersachsen bekommt ein neues Museum mit hochkarätiger Kunst aus der Zeit seit 1945: Wie die Hall Art Foundation am Donnerstag in New York mitteilte, öffnet das Schloss Derneburg Museum am 1. Juli für angemeldete Besucher.