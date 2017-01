Verteidigung

US-Frachter mit Panzern in stürmischer See vor Spiekeroog

Ein US-Transportschiff mit Panzern und militärischer Ausrüstung an Bord kämpft sich durch stürmische See in Richtung Bremerhaven. Am frühen Mittwochnachmittag war das Schiff vor der Nordseeinsel Spiekeroog, wie ein Sprecher der Bremer Hafendienstleister BLG Logistics Group sagte.