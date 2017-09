Verteidigung

US-Frachter "Resolve" kommt in Bremerhaven an

Im Zuge der US-Operation "Atlantic Resolve" wird am Sonntag in Bremerhaven der US-Frachter "Resolve" mit militärischem Gerät an Bord erwartet. Das Schiff soll zwischen 16.00 und 18.00 Uhr im Kaiserhafen einlaufen, wie ein Sprecher des Landeskommandos Bremen der Bundeswehr sagte.