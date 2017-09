Twesten wurde nach Parteiwechsel bedroht

Parteien

Der ehemaligen grünen Landtagsabgeordneten Elke Twesten haben die Anfeindungen nach ihrem Wechsel zur CDU stark zu schaffen gemacht. "Im August gab es drei, vier, fünf Tage, an denen ich überlegt habe, gehst du vor die Tür oder lieber nicht", sagte Twesten dem "Weser Kurier" (Freitagausgabe).

Bremen/Hannover. Die Reaktionen in den sozialen Medien auf ihren Übertritt seien "gnadenlos" gewesen. Sie sei "stellenweise massiv bedroht" worden. "Da habe ich immer noch mit zu kämpfen", sagte sie.

Gegen den "einen oder anderen Fall" werde sie mit einer Anzeige vorgehen. Twesten hatte am 4. August ihren Übertritt bekanntgegeben. Dadurch hatte die rot-grüne Koalition in Niedersachsen ihre Ein-Stimmen-Mehrheit verloren. Deswegen wird am 15. Oktober ein neuer Landtag gewählt werden, drei Monate früher als geplant.

dpa