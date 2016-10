Eine Boeing 737-800 der Fluggesellschaft TuiFly bei der Landung. © Julian Stratenschulte/Archiv

Luftverkehr

Tuifly will am Freitag zehn Flüge stattfinden lassen

Der Ferienflieger Tuifly versucht mit gemieteten Maschinen und Besatzungen einen Teil der Flugausfälle aufzufangen. Zehn Flüge könnten so an diesem Freitag stattfinden, teilte die zum Reisekonzern Tui gehörende Fluggesellschaft in der Nacht zum Freitag auf ihrer Internetseite mit.