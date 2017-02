Eine als Gardistin verkleidete Karnevalistin wirft mit Konfetti. © Friso Gentsch/Archiv

Brauchtum

Trump, VW-Skandal und Brexit: Damme feiert Karneval

Die Dammer Narren sind der Zeit voraus: Eine Woche, bevor die großen Umzüge am Rhein oder in Braunschweig starten, wurde am Sonntag im Oldenburger Münsterland Straßenkarneval gefeiert.