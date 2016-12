Finzi reüssiert in „Macht und Widerstand“ am Schauspielhaus Hannover. Foto: J. Stratenschulte/Archiv

Theater

Der viel beachtete Roman "Macht und Widerstand" von Ilija Trojanow wird heute als Theaterstück im Schauspielhaus Hannover uraufgeführt. Der Autor bezeichnete den Roman als sein "Lebensbuch".

Hannover. Fast 20 Jahre recherchierte der in Sofia geborene Schriftsteller für das Werk über die Mechanismen der Unterdrückung im sozialistischen Bulgarien. Im Mittelpunkt stehen der Widerstandskämpfer Konstantin und der Repräsentant des Machtapparats, Metodi. Nach der Wende 1989 sucht Konstantin die Wahrheit, doch sein früherer Folterer Metodi kommt ungeschoren davon.

Regie führt der Tscheche Dušan David Pařízek, dessen eigener Vater als Künstler in der ehemaligen Tschechoslowakei Repressionen ertragen musste. Als Gast steht der bekannte bulgarisch-deutsche Schauspieler Samuel Finzi ("Flemming") erstmals auf der großen Bühne des Schauspiels Hannover. Die Theaterfassung von "Macht und Widerstand" entstand in Kooperation mit dem Deutschen Theater Berlin, wo das Stück voraussichtlich in der Spielzeit 2017/2018 zu sehen sein wird.

dpa