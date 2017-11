Trio bezahlt Fahrpreis nicht und schlägt Taxifahrer

Kriminalität

Die Polizei ist drei Tatverdächtigen auf die Spur gekommen, die vor rund einer Woche einen Taxifahrer bedroht, geschlagen und um den Fahrpreis geprellt haben sollen.

Bad Iburg. Es handelt sich um zwei 19 und 21 Jahre alte Männer und eine 21-jährige Frau aus Bad Iburg, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 48-jährige Taxifahrer hatte das Trio am frühen Morgen des 11. November von einer Diskothek in Osnabrück ins rund 17 Kilometer entfernte Bad Iburg gefahren. Dort angekommen suchten seine Fahrgäste das Weite, ohne zu bezahlen. Als der Taxifahrer den jungen Leuten nachsetzte, wurde er mit einem Messer bedroht und von den jungen Männern geschlagen.

dpa