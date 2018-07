Schaukeln in einer Kirche? In Bremen geht das zurzeit. In der Liebfrauenkirche hängt direkt hinter dem Altar noch bis Sonntag die "Himmelsschaukel". An 14 Meter langen Seilen können sich die Besucher in die Höhe schwingen - und sollen sich dabei schwerelos fühlen wie in Abrahams Schoß, wie die ehrenamtliche Gemeindemitarbeiterin Karin Kirchhoff die Idee erläutert.