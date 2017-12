Der Schatten eines Mannes ist hinter einer gläsernen Wohnungstür zu sehen. © Nicolas Armer/Archiv

Kriminalität

Trickdiebe stehlen Weihnachtsgeschenke von 77-Jähriger

Trickdiebe haben einer 77-Jährigen an Heiligabend ihre Weihnachtsgeschenke gestohlen. Eine Frau lockte die Seniorin aus der Wohnung und verwickelte sie in ein Gespräch, wie die Polizei am Montag mitteilte.