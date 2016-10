Kaninchenlöcher unter der Haupttribüne von Platz 11 am Weserstadion. © Carmen Jaspersen

Fußball

Tribüne am Weserstadion gesperrt: U23 muss umziehen

Werder Bremens U23 muss vorerst ihre Heimspiele in der Dritten Liga in einem anderen Stadion austragen. Die Zuschauertribüne auf Platz 11 am Weserstadion ist gesperrt, weil die Fundamente nicht ausreichend sind.