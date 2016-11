Brauchtum

Große Geschenke sind zu Weihnachten fast jedem willkommen - der passende Weihnachtsbaum darf in Deutschland dagegen ruhig etwas kleiner ausfallen. Der Trend gehe zu Bäumen mit 1,50 bis 1,75 Metern Höhe, sagte der Sprecher des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger, Hans-Georg Dreßler.

Neustadt. Vor einigen Jahren noch sei der Großteil der Bäume rund zwei Meter groß gewesen. "Ein kleiner Baum ist etwas bequemer. Er ist leichter aufzustellen und auch sonst besser zu handhaben", erklärte Dreßler.

Rund 24 Millionen Weihnachtsbäume werden in Deutschland im Jahr verkauft. Die meisten kommen in Haushalte mit Kindern. 80 Prozent der Familien haben einen eigenen Weihnachtsbaum zuhause. Dagegen steht nur in 40 Prozent der Single- und Paarhaushalte ein Baum in der Wohnung.

Am Dienstag wurde die bundesweite Weihnachtsbaumsaison eröffnet. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schlug die erste Tanne der Saison in Neustadt in der Region Hannover.

dpa