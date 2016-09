Felix Genn, Bischof der Diözese Münster. © Ingo Wagner/Archiv

Kirche

Treffen der Religionen 2017 in Münster und Osnabrück

Das Internationale Weltfriedenstreffen findet im kommenden Jahr in Münster und Osnabrück statt. Vom 10. bis 12. September 2017 werden führende Religionsvertreter aus aller Welt sowie Tausende Teilnehmer in den Domstädten erwartet, wie das Bistum Münster am Dienstagabend mitteilte.