Treckkerkino in Süddorf wird eingestellt

Freizeit

Das Treckkerkino in Süddorf im Ammerland wird aus Sicherheits- und Platzgründen eingestellt. "Wir wollen einfach nicht, dass irgendetwas passiert", sagte Diana Harries vom Organisationsteam.

Süddorf. "So denken alle an die schönen Zeiten zurück." Beim jüngsten Treckerkino im September waren ihr zufolge 874 Trecker und rund 2500 Menschen auf der Weide. Da die Menschen teils bei Dunkelheit zwischen den Reihen umherliefen, sei die Sicherheit nicht mehr zu gewährleisten, so Harries. Über das Ende der Veranstaltung hatte zunächst die "Nordwest-Zeitung" berichtet.

Kleine, große, neue und historische Trecker stellten sich in Halbkreisen vor einer 50 Quadratmeter großen Leinwand auf. "Die letzte Reihe hatte eine Länge von 350 Metern", erzählte Harries.

Das jährliche Kino der besonderen Art zog in den vergangenen Jahren zunehmend Publikum an. "Wir hatten nie mit so einem Erfolg gerechnet", erzählte Harries. "Mit jedem Mal wurde es immer bekannter." Bei Einbruch der Dunkelheit wurden jüngst Episoden aus der Fernsehserie "Neues aus Büttenwarder" gezeigt. Das Geschehen auf der Leinwand war Harries zufolge allerdings zweitrangig. Den Zuschauern sei es darum gegangen, ihre Fahrzeuge zu zeigen, andere anzuschauen und Leute zu treffen. "Es war toll - auch für die, die kein Diesel im Blut haben."

dpa