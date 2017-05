Ein Polizist steht in Celle an einem Traktor. © HannoverReporter

Trecker überrollt elfjährigen Radfahrer auf Schulweg

Ein Traktor hat einen elfjährigen Radfahrer in Celle auf dem Weg in die Schule überrollt und tödlich verletzt. Der Junge starb am Freitag noch an der Unfallstelle im Stadtteil Altenhagen.