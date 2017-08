Das erste von drei Segmenten des Magnetschwebezuges Transrapid 09. © Ingo Wagner/Archiv

Bahn

Transrapid geht Mitte September auf seine letzte Reise

Der letzte in Deutschland gebaute und inzwischen versteigerte Transrapid soll Mitte September seine Reise zu den Nachfahren des Magnetzug-Erfinders antreten. Wie der Fleischwarenhersteller Kemper am Dienstag mitteilte, soll der Transrapid TR09 in der Nacht vom 13. auf den 14. September vom Gelände der Transrapid-Teststrecke in Lathen mit einem Schwertransport nach Nortrup bei Quakenbrück gebracht werden.