Der «Transrapid 09» wird abtransportiert. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archiv

Bahn

Transrapid auf seiner letzten Fahrt von Lathen nach Nortrup

Der letzte in Deutschland gebaute Transrapid ist auf dem Weg zu seiner Endstation im niedersächsischen Nortrup. Drei je 25 Meter lange und rund 40 Tonnen schwere Teilsektionen des Magnetschwebezuges verließen am späten Mittwochabend auf Spezial-Tiefladern das Gelände der ehemaligen Transrapid-Versuchsanlage Emsland (TVE) in Lathen.