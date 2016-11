Unfälle

Transporter mit 100 Schweinen im Kreis Oldenburg umgekippt

Ein mit etwa 100 Schweinen beladener Transporter ist in Dötlingen im Landkreis Oldenburg beim Abbiegen umgekippt. Einige der Tiere seien bei dem Unfall am Freitag sofort gestorben, andere seien so schwer verletzt gewesen, dass sie vor Ort getötet wurden, teilte die Polizei mit.