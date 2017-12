Notfälle

Tragischer Tod: Junger Mann nach Disco wohl erfroren

Der auf dem Heimweg von einer Diskothek in Ostfriesland auf einem Feld gestorbene 21-Jährige ist wahrscheinlich erfroren. Eine Obduktion des am Sonntag nach einer großen Suchaktion tot auf dem Acker entdeckten jungen Mannes habe keinen Hinweis auf ein Verbrechen ergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit.