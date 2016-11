Traditionssegler. © Jens Büttner/Archiv

Traditionsschiffe: Niedersachsen gegen neue Richtlinie

Niedersachsen macht sich für Änderungen in einer vom Bundesverkehrsministerium geplanten neuen Sicherheitsrichtlinie für Traditionsschiffe stark. "Wir haben 17 schwimmende Denkmäler in Niedersachsen, und das Besondere ist: Sie schwimmen noch", sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Mittwoch im Landtag.