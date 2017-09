Feste

Trachtenumzug ist Höhepunkt des 35. Tags der Niedersachsen

Mit einem ökumenischen Gottesdienst sowie Musik und Tanz auf mehreren Bühnen ist der 35. Tag der Niedersachsen in Wolfsburg am Sonntag fortgesetzt worden. Bereits am Vormittag seien Tausende Menschen auf die Festmeile in der Innenstadt geströmt, sagte Dennis Weilmann, Sprecher der Stadt Wolfsburg.