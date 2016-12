Prozesse

Ein psychisch kranker Mann, der einen tödlichen Verkehrsunfall verursachte, muss sich seit Dienstag wegen Totschlags vor dem Landgericht Verden verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30-Jährigen vor, im Juni in Stuhr bei Bremen mit rund 110 Stundenkilometern auf ein entgegenkommendes Auto gefahren zu sein.

Verden. Dabei starb eine 59 Jahre alte Autofahrerin. Der 30-Jährige, der an Schizophrenie erkrankt ist, wurde lebensgefährlich verletzt.

Den Ermittlungen zufolge soll der Beschuldigte seiner Lebensgefährtin kurz vor der Tat gesagt haben, dass er sich nun umbringe, wie die Gerichtssprecherin mitteilte. Der 30-Jährige wies dies zum Auftakt des Sicherungsverfahrens zurück. In einer von seiner Verteidigerin vorgelesenen Erklärung berichtete er, dass er am Vortag des Unfalls für eine Nacht aus der Psychiatrie entlassen worden war. An den Unfall könne er sich nicht erinnern. Nach Angaben der Sprecherin verwies der Beschuldigte auf seinen Glauben und betonte, dass es für ihn nicht in Frage komme, sich oder andere zu töten.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann zur Tatzeit nicht voll steuerungsfähig war. Eine Schuldunfähigkeit könne nicht ausgeschlossen werden. Da ähnliche Taten zu befürchten seien, fordert die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einer Psychiatrie.

