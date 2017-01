Prozesse

Im Prozess gegen einen 28-Jährigen, der seinen Vater umgebracht haben soll, hat am Donnerstag am Landgericht Oldenburg der möglicherweise letzte Verhandlungstag begonnen.

Oldenburg. Nach der Befragung der letzten Zeugen könnten die Plädoyers gehalten werden, das Urteil wurde für den Nachmittag nicht ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor.

Er soll seinen 59-jährigen Vater im Streit nach einem Trinkgelage im Juli 2016 geschlagen und getreten und dann verletzt in der Wohnung in Oldenburg liegen gelassen haben. Die vom Sohn erst am nächsten Tag gerufene Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein als Zeuge geladener Polizeibeamter betonte am Donnerstag, dass der Angeklagte damals einen hektischen Eindruck auf ihn gemacht habe. Er sei mal weinerlich, mal gefasst gewesen. Am Tatort wurden zahlreiche Blutspuren vorgefunden.

dpa