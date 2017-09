Notfälle

Totes Baby aus Abwasserschacht wird beigesetzt

Die Leiche eines im Mai im Landkreis Celle entdeckten Babys soll am Mittwoch in Wolthausen beigesetzt werden. "Anlässlich der Beisetzung bitten wir erneut um Hinweise möglicher Zeugen", sagte Polizeisprecher Christian Riebandt am Dienstag.