Eine Kelle mit der Aufschrift "Einsatz Feuerwehr". © Armin Weigel/Archiv

Brände

Toter nach Brand in Mehrfamilienhaus in Emden gefunden

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Emden ist am Sonntag ein Toter gefunden worden. Feuerwehrkräfte hatten das Feuer in der Erdgeschosswohnung schnell löschen können, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte.