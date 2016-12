Notfälle

Toter in Hameln Opfer eines Unglücksfalls

Der aus einem Fluss in Hameln geborgene Tote ist nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei das Opfer eines Unglücksfalls. Der Mann sei offensichtlich in die Hamel gestürzt und dabei ums Leben gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.