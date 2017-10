Unfälle

Ein toter Wolf ist auf der A7 im Heidekreis gefunden worden. Man gehe von einem Verkehrsunfall aus, sagte eine Sprecherin vom Wolfsbüro des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Hannover.

Allertal. Der Rüde sei am Donnerstag auf Höhe der Raststätte Allertal entdeckt worden. Die genaue Todesursache soll nun im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin ermittelt werden. Dort wird der Wolf auch auf seinen Allgemeinzustand hin untersucht. Zur Feststellung des genetischen Fingerabdrucks werden vom IZW Gewebeproben an das Senckenberg-Institut in Gelnhausen geschickt.

dpa