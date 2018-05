Hannover

Eine Unfallmeldung der Polizei habe nicht vorgelegen. Es ist in diesem Jahr schon der dreizehnte in Niedersachsen tot gefundene Wolf. "Wir haben in diesem Jahr auffallend viele tote Wölfe", so Verena Harms, stellvertretende Leiterin des Wolfsbüros. "Mehr als in den anderen Bundesländern mit Wolfsvorkommen." In Sachsen seien seit Jahresanfang acht Wölfe tot entdeckt worden, in Brandenburg elf.

dpa