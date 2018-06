Braunschweig

Überall in der Wohnung stießen die Beamten auf Kaninchen, Meerschweine und Mäuse, die in den Zimmern frei umherliefen. Auf dem Balkon lagen fünf verendete Meerschweinchen und eine Maus. Wegen der nicht artgerechten Haltung wurden die restlichen Tiere von Mitarbeitern des Tierschutzes am Donnerstag in der als "völlig verwahrlost" beschriebenen Wohnung sichergestellt. Die genaue Zahl stehe noch nicht fest, so der Sprecher.

dpa