Kriminalität

Tote Frau in Wohnung: Polizei geht von Verbrechen aus

Einen Tag vor Heiligabend ist eine 39-Jährige in ihrer Wohnung in Wolfsburg wohl eines gewaltsamen Todes gestorben. Polizei und Feuerwehr seien am Samstagvormittag wegen eines verletzten Mannes in die Lessingstraße gerufen worden, teilte die Polizei mit.