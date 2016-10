Brände

Tonnenweise Gemüse geht bei Scheunenbrand in Flammen auf

Beim Brand einer Scheune im Landkreis Uelzen ist ein Schaden von rund 400 000 Euro entstanden. Das Gebäude in Gavendorf fing am Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer, wie ein Polizeisprecher in Lüneburg mitteilte.