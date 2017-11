Toepffer will CDU-Fraktionsvorsitzender werden

Landtag

Der hannoversche CDU-Politiker Dirk Toepffer will die Leitung der CDU-Landtagsfraktion übernehmen. Das sagte der 52-Jährige am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Hannover. Für die Wahl am Dienstag gebe es bisher keinen Gegenkandidaten. Es sei in Zeiten einer großen Koalition eine interessante Aufgabe, die Rolle der CDU-Fraktion mitzugestalten. "Ich finde eine große Koalition in Niedersachsen so spannend und so exotisch wie ein Jamaika-Bündnis in Berlin", sagte der Rechtsanwalt.

Toepffer, der 2008 erstmals in das Landesparlament einzog, war bei der Landtagswahl am 15. Oktober über die Landesliste der CDU in den Landtag eingezogen. Das Direktmandat in seinem Wahlkreis hatte sich Doris Schröder-Köpf (SPD) gesichert.

Toepffer soll am Dienstag zum Fraktionschef gewählt werden. Nach der Landtagswahl hatte zunächst CDU-Landeschef Bernd Althusmann dieses Amt übernommen. Althusmann wechselt nun aber ins Kabinett und übernimmt den Posten des Wirtschaftsministers.

