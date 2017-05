Unfälle

Nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Regionalexpress-Zuges mit einem Lastwagen an einer nicht geschlossenen Bahnschranke in Neustadt bei Hannover sind die Aufräumarbeiten beendet.

Neustadt. "Die Gleise sind wieder frei", sagte eine Bahn-Sprecherin am Dienstag. Bei dem Unfall am Montag war der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer ums Leben gekommen, zwölf der rund 350 Reisenden in dem Zug von Hannover nach Bremerhaven wurden leicht verletzt.

Die genauen Hintergründe des Unglücks am Bahnhof Neustadt-Eilvese sind noch unklar. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Bahnschranke offen, als der Lastwagen auf die Gleise fuhr. Dennoch kam der Zug. Die automatische Schrankenanlage war wegen Bauarbeiten außer Betrieb, Mitarbeiter der Bahn bedienten die Ersatzschranke per Hand. Die Polizei ermittelt, die Bahn hat mit einer internen Prüfung des Vorfalls begonnen. "Die Untersuchungen laufen, dem greifen wir nicht vor", sagte die Sprecherin.

dpa