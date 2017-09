Unfälle

Tödlicher Unfall im Nordseebad Bensersiel

Ein Mann ist bei einem Autounfall im Nordseebad Bensersiel in Esens (Kreis Wittmund) ums Leben gekommen. Er kam am Samstagmorgen mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte in einen Straßengraben, wie die Polizei mitteilte.