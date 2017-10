Ein Rettungshubschrauber. © Daniel Reinhardt/Archiv

Unfälle

Tödlicher Unfall auf A352 nahe des Flughafens von Hannover

Auf der A352 in der Nähe des Flughafens von Hannover hat es am Samstagmorgen einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer eines Autos mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte gegen eine Brücke. Der Fahrer starb noch am Unfallort, sein Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt.