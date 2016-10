Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. © Soeren Stache/Archiv

Verkehr

Tödlicher Unfall: Motorradfahrer prallt gegen Baum

Ein Motorradfahrer ist am Samstag in Thedinghausen (Kreis Verden) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 30-Jährige auf einer Landstraße, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.