Unfälle

Tödlicher Unfall: Mann von Reisebus eingeklemmt

Bei Reparaturarbeiten an einem Reisebus ist ein Mann in Bremen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte, lag der Mann auf dem Betriebshof eines privaten Busunternehmens unter der aufgebockten Hinterachse des Busses, als das tonnenschwere Fahrzeug absackte.