Prozesse

Tödlicher Stich ins Herz: Zwei Männer vor Gericht

Ein Prozess um einen tödlichen Messerstich ins Herz hat am Mittwoch vor dem Landgericht Göttingen begonnen. Zwei 23 und 32 Jahre alte Männer müssen sich wegen Totschlags an einem 34-Jährigen im Juli vergangenen Jahres in Göttingen verantworten.