Prozesse

Fünf Männer im Alter von 21 bis 30 Jahren müssen sich von heute an vor dem Landgericht Verden wegen einer tödlichen Prügelattacke auf einen 42-jährigen Mann verantworten.

Verden. Das Opfer hatte sich kurz nach einer Silvesterparty am 1. Januar 2016 in der niedersächsischen Kleinstadt Dörverden (Kreis Verden) in einen Streit zwischen den Angeklagten und einer Frau eingemischt. Die Männer umringten den 42-Jährigen daraufhin und schlugen auf ihn ein. Laut Anklage schlug einer der Angreifer dem Mann mit dem Griff einer Schreckschusspistole auf den Kopf. Das Opfer fiel zu Boden und starb auf dem Weg in eine Klinik an Herzstillstand. Die Staatsanwaltschaft legt den Männern gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge zur Last. Angesetzt sind 13 Verhandlungstage. Die Urteile werden für Anfang September erwartet.

dpa