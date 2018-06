Bremen

Die Seniorin hatte in Begleitung ihrer Tochter eine Straße in Höhe der Haltestelle "Am Brill" überquert, als der Kradfahrer die 78-Jährige frontal erfasste. Durch den Aufprall wurde die Frau mehrere Meter weit geschleudert. Der Fahrer geriet ins Straucheln und stürzte. Beide starben noch an der Unfallstelle. Die 49-jährige Tochter blieb unverletzt.

dpa