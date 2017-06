Unfälle

Tödlicher Lastwagenunfall auf A2 bei Peine

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Peine ist am Montag ein Lastwagenfahrer tödlich verunglückt. Wie ein Sprecher der Polizei in Braunschweig berichtete, war der Fahrer in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, als er an einem Stauende auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen auffuhr. Der auffahrende Lastwagen ging sofort in Flammen auf, sagte der Sprecher.