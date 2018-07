Trotz örtlicher Regenschauer am Wochenende ist die Brandgefahr in den Wäldern des Nationalparks Harz weiter sehr hoch. Die Wettervorhersage für die nächsten Tage lasse erwarten, dass sich die Situation noch einmal verschärfen werde, teilte die Nationalparkverwaltung am Montag in Wernigerode mit.